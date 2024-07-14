Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trecker Babes

Folge 1

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 14.07.2024
Folge 1

Trecker Babes

Folge 1: Folge 1

90 Min.Folge vom 14.07.2024Ab 12

Die 24-jährige Margot macht sich für die Landwirtschaft in der Öffentlichkeit stark und meistert ihr Leben zwischen High Heels und Gummistiefeln. Im elterlichen Bio-Viehbetrieb ist sie für 85 Milchkühe, 70 Jungtiere und mehrere Agrarflächen zuständig. Hedi ist seit 2016 mit Großtraktoren auf Baustellen im Einsatz. Heute ist für sie und ihren 360 PS starken Bulldog der erste Tag auf einer neuen Baustelle. In Niedersachsen muss Trecker Babe Anni 30 Hektar Maisflächen häckseln.

