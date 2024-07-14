Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trecker Babes

Folge 2

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 14.07.2024
Folge 2: Folge 2

90 Min.Folge vom 14.07.2024Ab 12

Trecker Babe Tamara fährt den größten Bagger Süddeutschlands. Ihr 750 PS starker Gigant ist für die ganz harten Fälle ausgelegt. Für Feld-Fee Margot startet der Tag mit guten Nachrichten: Sie kann ihr Güllefass zur TÜV-Stelle bringen. Doch der Termin zieht sich in die Länge und Margot steht ohnehin schon unter Zeitdruck. Trecker Babe Hedi ist diesmal auf einer Großbaustelle im Einsatz. Auf der sechs Kilometer langen Offroad Piste soll ein neuer ICE-Streckenabschnitt entstehen.

