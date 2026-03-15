Trockenzeit
Folge 1: Die große Dürre
47 Min.Folge vom 15.03.2026
Im Luangwa-Tal in Sambia herrscht aufgrund des globalen Wetterphänomens El Niño eine der härtesten Trockenzeiten. Seit Monaten hat es nicht mehr geregnet, und die Temperaturen steigen immer weiter an. Die Tierwelt muss sich an die extremen Bedingungen anpassen und um ihr Überleben kämpfen, während sie auf den nächsten Regen wartet.
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Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:CA, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: licensed by Blue Ant Media