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Trockenzeit

Leben im Hochofen

Blue AntStaffel 1Folge 2vom 15.03.2026
Leben im Hochofen

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Trockenzeit

Folge 2: Leben im Hochofen

47 Min.Folge vom 15.03.2026

Im Luangwa-Tal in Sambia herrscht aufgrund des globalen Wetterphänomens El Niño eine der härtesten Trockenzeiten. Seit Monaten hat es nicht mehr geregnet, und die Temperaturen steigen immer weiter an. Die Tierwelt muss sich an die extremen Bedingungen anpassen und um ihr Überleben kämpfen, während sie auf den nächsten Regen wartet.

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