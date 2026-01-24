Truck Dynasty
Folge vom 24.01.2026: Guy Fieris Truck
44 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 12
Früher hat Joe Ghattas auf Parkplätzen oder in Lagerräumen an Trucks gearbeitet. Inzwischen beschäftigt er 83 Mitarbeiter:innen. Das Team ist gerade in eine größere Halle umgezogen. Deshalb hat der Firmenchef viel zu tun. Trotzdem muss die Arbeit in der Werkstatt selbstverständlich weiterlaufen. In dieser Folge schrauben die Vollprofis an einem Fahrzeug mit Tarnoptik für einen Kunden, der in den Everglades Schlangen fängt. Und für den „Apocalypse Hellfire“ des Promikochs Guy Fieri hat die Truppe im Bundesstaat Florida ausgefallene Extras parat.
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Genre:Reality, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.