Truck Dynasty
Folge vom 31.01.2026: Der Offroad-Bus
45 Min.Folge vom 31.01.2026
Kim Smith liebt seinen Truck, aber das Fahrzeug hat zu wenig Sitze. Damit der texanische Geschäftsmann demnächst im Gelände mit der ganzen Familie Spaß haben kann, plant das Team von „Apocalypse Manufacturing“ einen spektakulären Umbau. Sechsradantrieb, 850 PS und robuster Strukturlack: Das Vehikel wird komplett auf die Wünsche des Stammkunden zugeschnitten. Die Auto-Profis legen den Wagen in der Werkstatt 30 Zentimeter höher, sodass er durch tiefes Wasser fahren kann. Und die Beifahrer auf den hinteren Sitzreihen sind durch einen Überrollkäfig geschützt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Auto
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.