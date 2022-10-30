Sabrina total breit: 3m Fertiggaragen auf dem SchwertransportJetzt kostenlos streamen
Folge 1: Sabrina total breit: 3m Fertiggaragen auf dem Schwertransport
89 Min.Folge vom 30.10.2022Ab 12
Sabrina ist mit einem Schwerlaster Richtung Norddeutschland unterwegs und hat mit Hindernissen des Autobahn-Chaos zu kämpfen. Jessy stellt sich einer neuen Aufgabe und lernt das Rangieren mit der Wechselbrücke. Doch das Manöver stellt sich komplizierter heraus als gedacht. Tamaras Mann erwirbt indessen einen neuen Truck für sie, allerdings fällt es dem Trucker Babe schwer, sich von ihrem derzeitigen Gefährt zu trennen.
