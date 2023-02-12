Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

PS-Prinzessin Sabrina will nach einer heißen Tour ins Meer hüpfen

Kabel EinsStaffel 10Folge 6vom 12.02.2023
PS-Prinzessin Sabrina will nach einer heißen Tour ins Meer hüpfen

PS-Prinzessin Sabrina will nach einer heißen Tour ins Meer hüpfenJetzt kostenlos streamen

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 6: PS-Prinzessin Sabrina will nach einer heißen Tour ins Meer hüpfen

88 Min.Folge vom 12.02.2023Ab 12

PS-Prinzessin Sabrina hat nach zwei Tagen Tour endlich ihr Ziel Kroatien erreicht. Bei über 30 Grad in ihrer kleinen "Rennsemmel" und ohne Klimaanlage kann es das Trucker Babe kaum abwarten, ins Meer zu springen. Highway Heldin Uschi ist auf ihrer mehrtägigen Silo-Tour unterwegs nach Tampa, Florida. Hier soll sie 24 Tonnen Malz abladen. Entlang der Rocky Mountains hat das Trucker Babe zwar eine schöne Aussicht, doch ihr geliebter Truck "Rosinante" hat hart zu kämpfen.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Kabel Eins
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Alle 16 Staffeln und Folgen