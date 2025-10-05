Sandfalle auf der Baustelle: Daniela steckt mit ihrem Kipper festJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 3: Sandfalle auf der Baustelle: Daniela steckt mit ihrem Kipper fest
89 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12
Daniela ist mit ihrem Kipper erstmals auf Hamburgs Straßen unterwegs. Sie durchquert das Verkehrschaos, schafft es bis zur Baustelle, bleibt dort jedoch plötzlich im Sand stecken. Uschi ist auf Tour durch die USA und steuert Minnesota an. Manu transportiert unter Zeitdruck eine zerbrechliche Ladung, während Steffka mit technischen Problemen ihres LKWs zu kämpfen hat ...
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins