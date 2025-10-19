Dänemark ruft! Jessys Roadtrip mit HindernissenJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 5: Dänemark ruft! Jessys Roadtrip mit Hindernissen
89 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Jessy ist unterwegs nach Dänemark und meistert Herausforderungen wie die Hamburger Köhlbrandbrücke. Steffka teilt ihren spannenden Trucker-Alltag mit Partnerin Jule und bewältigt schwere Ladungen mit Humor. Lissy macht sich auf den langen Weg von Tirol nach Sizilien, während Bettina mit Rüdiger und Hund Leo nach Frankreich aufbricht.
