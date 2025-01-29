Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Kann Trucker Babe Jana trotz Erkältung ihren Auftrag erledigen?

Kabel EinsStaffel 4Folge 2
Kann Trucker Babe Jana trotz Erkältung ihren Auftrag erledigen?

Kann Trucker Babe Jana trotz Erkältung ihren Auftrag erledigen?Jetzt kostenlos streamen

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 2: Kann Trucker Babe Jana trotz Erkältung ihren Auftrag erledigen?

89 Min.Ab 12

Jana kämpft in Hamburg gegen ihre Erkältung an. Kann sie ihren Auftrag trotzdem erfüllen? Tinka ist auf Abschiedstour nach Österreich mit ihrem heißgeliebten Lkw "Meggie" unterwegs. Doch beim Abladen der Ware gibt es Probleme. Brita hingegen ist auf dem Weg nach Florida, als sie plötzlich ein Loch im Reifen bemerkt und auch Sabrina entdeckt einen Schaden an ihrem Lkw.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Kabel Eins
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Alle 16 Staffeln und Folgen