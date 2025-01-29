Kann Trucker Babe Jana trotz Erkältung ihren Auftrag erledigen?Jetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 2: Kann Trucker Babe Jana trotz Erkältung ihren Auftrag erledigen?
89 Min.Ab 12
Jana kämpft in Hamburg gegen ihre Erkältung an. Kann sie ihren Auftrag trotzdem erfüllen? Tinka ist auf Abschiedstour nach Österreich mit ihrem heißgeliebten Lkw "Meggie" unterwegs. Doch beim Abladen der Ware gibt es Probleme. Brita hingegen ist auf dem Weg nach Florida, als sie plötzlich ein Loch im Reifen bemerkt und auch Sabrina entdeckt einen Schaden an ihrem Lkw.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins