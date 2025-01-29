PS-Prinzessin Sabrina überführt heute einen neuen Lkw nach EnglandJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 3: PS-Prinzessin Sabrina überführt heute einen neuen Lkw nach England
90 Min.Ab 12
Die ehemalige Friseurin Bettina hat heute einen strammen Tag vor sich: 50 Kälber müssen auf verschiedenen Bauernhöfen eingesammelt und sicher an die holländische Grenze transportiert werden. Für Manu geht es nach Frankreich. Sie muss nicht nur sich selbst, sondern auch ihrem Chef beweisen, dass sie der Herausforderung der Auslandstour gewachsen ist. Chaos-Queen Jana muss trotz einer Erkältung Leistung bringen und PS-Prinzessin Sabrina überführt einen neuen Lkw nach England.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins