Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Kabel EinsStaffel 4Folge 9
90 Min.Ab 12

Früher hat sie Metall veredelt, heute nur noch den Asphalt: Auswanderin Janine lebt ihren Truckerinnen-Traum in Kanada. Auf ihren Touren hat sie das ganze Land gesehen - jetzt ist sie in den Lebendviehtransport umgesattelt. Eine Fuhre Schweine soll in die Aufzuchtstation, aber auf den holprigen Straßen Ontarios streikt plötzlich der 12 Jahre alte Truck. Muss Janine in der kanadischen Wildnis campieren?

Kabel Eins
