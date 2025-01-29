Äpfel und Birnen auf Abwegen: Lissys herausfordernde Tour durch NorditalienJetzt kostenlos streamen
Jana darf zum allerersten Mal allein einen Großraumtransporter fahren. Mit dem 580 PS starken Truck macht sie sich auf den Weg nach Bremerhaven. Währenddessen transportiert Lissy eine Ladung Äpfel und Birnen durch ganz Norditalien. Doch die unbekannte Route und die engen Straßen erschweren ihre Fahrt enorm. Und Trucker Babe Tinka freut sich auf eine ganz besondere Tour: Für sie geht es in ihre Heimatstadt Thüringen, wo sie einige Paletten mit Feinkost abholen soll.
