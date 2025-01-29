Mona auf Tour: Der Countdown zum ersten Trucker TreffenJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 2: Mona auf Tour: Der Countdown zum ersten Trucker Treffen
90 Min.Ab 12
Trucker Babe Julia ist unterwegs zum Hockenheimring, wo sie ein ganz besonderer Auftrag erwartet. Als ihr Lkw plötzlich Probleme macht, gerät sie unter Zeitdruck. Auch Anne muss sich beeilen, um eine Ladung mit Möbeln in ein Wohnheim zu liefern. Währenddessen freut sich Mona auf ihr erstes speditionseigenes Trucker Treffen, bei dem Kollegen und Freunde gemeinsam ausgelassen feiern. Doch zuerst muss sie ihre Tour erfolgreich abschließen.
