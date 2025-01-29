Volles Programm für Trucker Babe Tinka: Schafft sie es zu Kumpel Sascha?Jetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 5: Volles Programm für Trucker Babe Tinka: Schafft sie es zu Kumpel Sascha?
90 Min.Ab 12
Ein sattes Programm steht "Sonnenschein" Tinka bevor: 30 Paletten mit Bio-Nudeln müssen ihren Weg vom Saarland ins heimatliche Weilerswist finden. Wenn alles glatt läuft, kann das Trucker Babe vor Feierabend noch in der Werkstatt von Renntruckfahrer und Kumpel Sascha Lenz vorbeischauen. Doch bloß nicht zu früh freuen! Als Truckerin Tinka an der Abladestelle ankommt, wird ihr Zeitplan völlig durchkreuzt ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins