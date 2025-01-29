Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Sondergenehmigung für Jenny! Nur so darf sie auch am Sonntag unterwegs sein

Kabel EinsStaffel 5Folge 6
Sondergenehmigung für Jenny! Nur so darf sie auch am Sonntag unterwegs sein

Sondergenehmigung für Jenny! Nur so darf sie auch am Sonntag unterwegs seinJetzt kostenlos streamen

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 6: Sondergenehmigung für Jenny! Nur so darf sie auch am Sonntag unterwegs sein

88 Min.Ab 12

Sonntag gleich Sonntagsfahrverbot? Nicht für Trucker Babe Jenny! Mit ihrem feuerroten Tanklastzug darf Jenny auch am Wochenende auf Tour gehen, denn ihre Milch- und Molkelieferung kann nicht warten. Trotz aller Sondergenehmigungen ist auch Jenny nicht sicher vor Schilderchaos und Umleitungen. Wochenende hin oder her: Ihr läuft die Zeit davon!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Kabel Eins
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Alle 16 Staffeln und Folgen