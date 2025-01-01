Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 4: Jana ist am Fluchen
90 Min.Ab 12
Gina ist heute besonders nervös, denn sie beliefert einen neuen Kunden - und dann streikt auch noch das Navi. Für die Südtirolerin Lissy geht es für eine mehrtägige Tour an die italienische Küste. Unterwegs trifft sie auf viele Freunde, denn in der Gegend ist sie bekannt wie ein bunter Hund. Uschi hingegen startet ihre Route in Stockton, Kalifornien. Doch bereits an der ersten Abladestelle wird die Vorfreude auf die traumhaften Landschaften gebremst.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins