Trucker Babes Austria
Folge 1: Episode 1
44 Min.Ab 6
Trucker Babe Patricia liebt Herausforderungen. Ihre Zugmaschine soll drei tonnenschwere Leimbinder für eine Dachkonstruktion transportieren. Helga ist sichtlich gerührt, als sie ihren nigelnagelneuen Truck sieht - das Abenteuer Ibiza kann kommen! Für Trucker Babe Küken Jennifer wird es spannend: Die 26-Jährige soll Betonstiegen zu einer Baustelle ausliefern. Doch der Boden vor Ort ist rutschig und ihr Auflieger gerät immer wieder von der Fahrbahn.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes Austria
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4