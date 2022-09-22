Folge 05: Mirjam und der StraßenverkehrJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes Austria
Folge 5: Folge 05: Mirjam und der Straßenverkehr
47 Min.Folge vom 22.09.2022Ab 6
Miriam liefert riesige Rohre nach Südtirol. Wie immer verliert sie auf der Fahrt viel Zeit. Grund dafür ist die Fahrweise der anderen Verkehrsteilnehmer, die Miriams Unmut erregen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes Austria
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4