Trucker Babes Austria

47 Min.Folge vom 22.09.2022Ab 6

Miriam liefert riesige Rohre nach Südtirol. Wie immer verliert sie auf der Fahrt viel Zeit. Grund dafür ist die Fahrweise der anderen Verkehrsteilnehmer, die Miriams Unmut erregen.

