Staffel 6 Folge 3: Von Gelenken und dicken RohrenJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes Austria
Folge 3: Staffel 6 Folge 3: Von Gelenken und dicken Rohren
51 Min.Folge vom 08.09.2022Ab 6
Marion muss diesmal einen riesigen Gelenkbus von München nach Wien überstellen. Patricia liefert ihre 33 Tonnen schwere Seitenbaumraupe ab, die riesige Baumaschine wird beim Verlegen dicker Rohre gebraucht. Und: Trucker Babe Jenny ist wieder mit dabei. Sie lädt Beton-Fertigteile ab.
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Trucker Babes Austria
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-5: ATV Privat TV GmbH & Co KG & © Season 8-9: ATV & © Season 1-3, Season 6, Season 8: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 7: ProsiebenSat.1 PULS4