TV total

ProSiebenFolge vom 03.02.2026
51 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Puffi klärt heute: Wie dated eigentlich Deutschland? Während Melania Trump von einem vollen Kinosaal nur träumen kann, sorgen Umut und Ariel im Dschungelcamp für ganz großes Kino. Doch es wird auch olympisch, denn die Winterspiele starten bald in Mailand.

