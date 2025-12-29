Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Ich bin wie Reizhusten

ProSiebenStaffel 10Folge 1vom 29.12.2025
Ich bin wie Reizhusten

Two and a Half Men

Folge 1: Ich bin wie Reizhusten

21 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12

Der bis über beide Ohren verliebte Walden plant, Zoey zu ihrem Geburtstag einen Heiratsantrag zu machen. Er scheut keine Kosten und Mühen und engagiert dafür sogar Michael Bolton. Zoey lehnt jedoch ab, und Walden ist bitter enttäuscht. Als er erfährt, dass Zoey einen neuen Freund hat, ist es ganz um ihn geschehen. Voller Verzweiflung überlegt er, ob er schwul werden soll. Schließlich lernt er die attraktive Jill kennen ...

