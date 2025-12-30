Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Der Trauer-Dreier

ProSieben Staffel 10 Folge 3 vom 30.12.2025
Der Trauer-Dreier

Two and a Half Men

Folge 3: Der Trauer-Dreier

21 Min. Folge vom 30.12.2025 Ab 12

Alan und Lyndsey wollen ihr Sexleben aufpeppen. Sie beschließen, einen flotten Dreier zu probieren. Lyndseys Wahl fällt auf Walden, der erfreut zustimmt - bis er an seine Ex-Freundin Zoey denkt und vor Trauer den Dreier abbricht. Schließlich suchen Alan und Lyndsey in einer Bar nach einer geeigneten Gespielin. Die Wahl fällt auf die attraktive Rachel, die sich an ihrem Ex-Mann rächen will. Doch bevor es zum Äußersten kommen kann, läuft ihr Walden über den Weg ...

Two and a Half Men
ProSieben
Two and a Half Men

Two and a Half Men

