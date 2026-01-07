Two and a Half Men
Folge 15: Tattoo-Tata
20 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12
Jake besucht Alan und hat seine Freundin Tammy im Schlepptau, eine 36-jährige Mutter von drei Kindern und Besitzerin eines Tattoo-Studios. Als Alan und Tammy ins Gespräch kommen, kommt sie ihm viel vernünftiger vor, als es zunächst den Anschein hat - Alan ist beruhigt. Die Lage spitzt sich jedoch zu, als Jake Walden im Vertrauen erzählt, er wolle Tammy in Vegas heiraten. Walden kann das Geheimnis nicht für sich behalten und posaunt es aus. Die Folge: ein riesengroßer Streit.
Two and a Half Men
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen