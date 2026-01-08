Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

ProSiebenStaffel 10Folge 20vom 08.01.2026
Folge 20: Mund weg von meiner Tochter

20 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12

Jake ist zu Besuch und erzählt seinem Vater Alan, dass er mit Tammy Schluss gemacht hat. Wenig später taucht eine erboste Tammy auf und stellt Jake zur Rede, da er ein Verhältnis mit ihrer Tochter Ashley angefangen hat. Alan versucht zu vermitteln, als schließlich auch noch Ashley dazukommt. Kurz darauf erscheint Ashleys Ex-Freund, der wesentlich ältere Autoverkäufer Jerry, auf der Bildfläche und bittet Ashley, zu ihm zurückzukommen. Chaos ist programmiert!

ProSieben
