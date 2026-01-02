Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

ProSiebenStaffel 10Folge 8vom 02.01.2026
Folge 8: Arm, aber schön

21 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Lyndsey stellt Alan ein Ultimatum: Ehe oder Trennung. Alan kann sich spontan nicht entscheiden. Die Folge: Lyndsey trennt sich von ihm. Doch dann begegnet er zufällig dem alten Sid Olsen, was dazu führt, dass er die ganze Sache noch einmal überdenkt. Walden macht indessen die Bekanntschaft mit der reichen, sexhungrigen Shari, die glaubt, er sei ein mittelloser Schriftsteller. Walden lässt sie in diesem Glauben und genießt das feine Leben als Toy-Boy.

