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Two and a Half Men

Die Paparazzi-Falle

ProSieben MAXXStaffel 10Folge 9vom 29.06.2026
Die Paparazzi-Falle

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Two and a Half Men

Folge 9: Die Paparazzi-Falle

20 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12

Kaum zu glauben, aber Alans sexy und berühmte Exfrau Kandi will sich mit ihm auf einen Kaffee treffen. Er ist etwas verwundert, doch schon bald stellt sich heraus, dass sie einen neuen Versuch mit ihm starten will. Schließlich sei er der beste Lover aller Zeiten. Alan ist zunächst geschmeichelt - bis sein Leben komplett aus den Fugen gerät. Indes hat Berta wenig Interesse daran, ihren Geburtstag zu feiern. Walden plant, den Tag trotzdem besonders zu gestalten.

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