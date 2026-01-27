Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ich bin eine Prinzessin

ProSieben Staffel 12 Folge 14 vom 27.01.2026
Folge 14: Ich bin eine Prinzessin

20 Min. Folge vom 27.01.2026 Ab 12

Walden und Alan lassen sich scheiden. Zum Ausgleich hat Alan einen Wunsch frei. Doch als ein Ferrari vor der Tür steht, ist Lyndsey sauer, weil Alan wieder nur an sich gedacht hat. Schließlich überredet er Walden, ihm statt des Flitzers einen dicken Verlobungsring zu finanzieren. Beim Juwelier hat Walden die Vision, dass er 15 Jahre in der Zukunft von allen verlassen sein wird. Kurzerhand bittet er Alan, Lyndsey nicht zu heiraten ...

ProSieben
