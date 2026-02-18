Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Wo ist die Leiche, Sir?

ProSiebenStaffel 2Folge 21vom 18.02.2026
Wo ist die Leiche, Sir?

Wo ist die Leiche, Sir?Jetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 21: Wo ist die Leiche, Sir?

21 Min.Folge vom 18.02.2026

Harry, Evelyns zweiter Mann, ist gestorben. Doch nur Alan geht tatsächlich zu Harrys Ehren zur Beerdigung. Charlie hofft, auf der Trauerfeier eine Frau aufzureißen, Evelyn möchte sich als Maklerin für Harrys Haus ins Gespräch bringen, und Jake will zum ersten Mal in seinem Leben eine Leiche sehen. Als Evelyn sich vor Kummer betrinkt und eine ausschweifende Rede hält, müssen die Harpers die Beerdigung jedoch schnell verlassen - nur hat Jake seinen Gameboy irgendwo vergessen.

Two and a Half Men
Two and a Half Men

Two and a Half Men

