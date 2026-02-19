Mein schönstes WochenenderlebnisJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 24: Mein schönstes Wochenenderlebnis
20 Min.Folge vom 19.02.2026
Jake liest in der Schule einen Aufsatz über das Thema "Mein letztes Wochenende" vor, der mit dem Frühstück beginnt, in das ein älterer Herr namens Norman hereinplatzte. Von da an unterscheidet sich Jakes Aufsatz allerdings erheblich von den tatsächlichen Ereignissen dieses Harperschen Wochenendes - denn natürlich erzählt Charlie seinem Neffen nicht, dass er mit Normans überaus junger und attraktiver Freundin ein romantisches Tête-à-Tête hatte.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen