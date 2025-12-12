Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Sehr erfreut, Walden Schmidt

ProSiebenStaffel 9Folge 1vom 12.12.2025
Sehr erfreut, Walden Schmidt

Two and a Half Men

Folge 1: Sehr erfreut, Walden Schmidt

21 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12

Kaum hat Rose es geschafft und Charlie in Paris zu ihrem Mann gemacht, ist sie auch schon Witwe: Ihr Angetrauter wurde prompt von einer U-Bahn überrollt. Zu seiner Beerdigung taucht neben seiner Familie auch eine Reihe an Verflossenen auf - aber nicht um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Alan hat zwar das Haus geerbt, kann es sich aber nicht leisten. Mitten in der Suche nach einem Käufer trifft er auf den IT-Milliardär Walden Schmidt, der sich gerade im Ozean ertränken wollte ...

Two and a Half Men
Two and a Half Men

Two and a Half Men

