Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Die Schwulennummer

ProSiebenStaffel 9Folge 6vom 16.12.2025
Die Schwulennummer

Die SchwulennummerJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 6: Die Schwulennummer

21 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12

Walden verbrennt alle Andenken an Bridget und beschließt, nach New York zu ziehen. Alan vermittelt ihn daraufhin an Charlies Psychiaterin Dr. Freeman. Walden nimmt sich vor, erwachsen zu werden, doch als er auf Bridget und den hübschen Alex trifft, rastet er wieder aus. Alan nimmt ihn zur Ablenkung mit in eine Bar, in der sie das Lesbenpärchen Danny und Kiki treffen. Walden behauptet kurzerhand, er und Alan seien ein Schwulenpaar - das Verhängnis nimmt seinen Lauf.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 4 Staffeln und Folgen