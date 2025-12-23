Two and a Half Men
Folge 23: Alle lieben Alan
21 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Nachdem Alan von einer Herzattacke genesen aus dem Krankenhaus zurückkehrt, wird er von Walden, Evelyn, Berta, Lindsey, Judith, Jake und Eldridge liebevoll zu Hause aufgenommen und umsorgt. Nur Waldens Freundin Zoey ist davon überzeugt, dass Alan seine Erkrankung nur vorgibt. Und tatsächlich: Alan erfährt von seinem Arzt, dass er völlig gesund ist. Um die Zuwendung nicht zu verlieren, beschließt Alan, eine schwere Herzerkrankung vorzutäuschen ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
