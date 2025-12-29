Two and a Half Men
Folge 24: Die Superchance
21 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
Jake und Eldridge haben ihren Highschool-Abschluss bestanden und stehen nun vor der Berufswahl. Alan bittet Walden, die Jungs in seiner Firma einzustellen, doch der lehnt zunächst strikt ab. Schließlich werden die beiden für Idiotenarbeit im Serverraum des Unternehmens eingesetzt. Da Jake und Eldridge nichts Besseres zu tun haben, als Pornos herunterzuladen, fangen die beiden im Nu einen Virus ein, der die gesamte Serverfarm der Firma infiziert ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Two and a Half Men
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen