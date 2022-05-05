Familie Nehls macht drei bis vier Mal im Jahr UrlaubJetzt kostenlos streamen
Über Geld spricht man doch!
Folge 2: Familie Nehls macht drei bis vier Mal im Jahr Urlaub
91 Min.Folge vom 05.05.2022Ab 6
Die "Besserverdienerfamilie" Nehls hat pro Monat etwa 7.000€ zur Verfügung. Die fünfköpfige Familie wohnt im klassischen Berliner Speckgürtel in einem Reihenhaus. Den Eltern ist es wichtig, die Hobbies ihrer Kinder zu unterstützen. Sportvereine und Musicaltraining stehen somit bei den Ausgaben.
