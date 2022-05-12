Jeremy Fragrance hat seinen Ferrari in Bar bezahltJetzt kostenlos streamen
Über Geld spricht man doch!
Folge 3: Jeremy Fragrance hat seinen Ferrari in Bar bezahlt
91 Min.Folge vom 12.05.2022Ab 12
Jeremy Fragrance ist Duft-Influencer und hat viele Fans auf Social Media. Er lebt einen extravaganten Lifestyle: seinen Ferrari hat er in Bar bezahlt und blind aus dem Internet gekauft. In Düsseldorf schlagen sich Yvonne und Jaqueline mit ihren Kindern mit 2750 Euro monatlich durch, für sie ist ihre finanzielle Situation oft eine Belastung.
