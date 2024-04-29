Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Über Geld spricht man doch!

Lottomillionär Kürsat "Chico" Yildirim

SAT.1Staffel 3Folge 2vom 29.04.2024
Lottomillionär Kürsat "Chico" Yildirim

Lottomillionär Kürsat "Chico" YildirimJetzt kostenlos streamen

Über Geld spricht man doch!

Folge 2: Lottomillionär Kürsat "Chico" Yildirim

89 Min.Folge vom 29.04.2024Ab 12

Kürsat Yildirim, auch bekannt als Chico, ist der wohl berühmteste Lotto-Millionär Deutschlands. 2022 knackte er den Jackpot mit fast zehn Millionen Euro. Zusammen mit seiner Freundin, der Polizistin Candice Newgas, gibt er Einblick in sein Luxusleben und sein Konto. Manuela Berrscheidt aus Köln kann von Wohlstand nur träumen, denn sie muss ihren Alltag mit Bürgergeld bestreiten. Auch die Normalverdiener-Familie Siebertz aus Bad Homburg plagen große Geldsorgen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Über Geld spricht man doch!
SAT.1
Über Geld spricht man doch!

Über Geld spricht man doch!

Alle 4 Staffeln und Folgen