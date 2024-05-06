Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 3vom 06.05.2024
89 Min.Folge vom 06.05.2024Ab 12

Yvonne Woelke ist Schauspielerin, Influencerin und Model, doch Schlagzeilen machte sie vor allem wegen ihrer angeblichen Affäre mit dem verheirateten Reality-TV-Star Peter Klein. Sie verrät uns exklusiv, wie sie privat lebt und wie sie mit ihrem Geld haushaltet. Manuela Berrscheidt aus Köln bezieht seit 23 Jahren Sozialleistungen und muss jeden Euro zweimal umdrehen. Auch sie und die Normalverdienerfamilien Hansen und Wieth/Berger legen ihre Finanzen offen.

