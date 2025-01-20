Tim Toupet, Hanka Rackwitz und Martin SemmelroggeJetzt kostenlos streamen
Über Geld spricht man doch!
Folge 2: Tim Toupet, Hanka Rackwitz und Martin Semmelrogge
90 Min.Folge vom 20.01.2025Ab 12
Zwischen Ballermann-Auftritten, Yacht-Leben und den ganz alltäglichen Vater-Pflichten - Selfmade-Millionär Tim Toupet zeigt, wie das Leben eines Partyschlagerstars wirklich aussieht. Ex-TV-Maklerin Hanka Rackwitz möchte sich mit einem eigenen Foodtruck selbständig machen, und auf Mallorca kommt Schauspiellegende Martin Semmelrogge wegen diverser Schäden einer Stromüberspannung ins Schwitzen.
Über Geld spricht man doch!
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins