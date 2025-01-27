Anne-Sophie Briest, Maren Gilzer, Gitta Saxx und Jürgen "Kobra" WegmannJetzt kostenlos streamen
Über Geld spricht man doch!
Folge 3: Anne-Sophie Briest, Maren Gilzer, Gitta Saxx und Jürgen "Kobra" Wegmann
90 Min.Folge vom 27.01.2025Ab 12
Anne-Sophie Briest ist ehrgeizig und das scheint sich auszuzahlen. Glücksradfee, Maren Gilzer, gibt ihre Villa nahe Berlin auf, um in die hessische Provinz zu ziehen, während Playmate des Jahrhunderts, Gitta Saxx, die Hauptstadt nur zeitweise gegen eine neue Bleibe auf Mallorca eintauscht. Und der einst gefeierte Fußballstar, Jürgen "Kobra" Wegmann, zeigt, wie er sein Leben am Rande des Existenzminimums meistert.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
