Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 03.06.2023: Wahnsinn in der Wüste
23 Min.Folge vom 03.06.2023
Drei hässliche Häuser in der Wüste wetteifern um die Chance, von der Designerin Alison Victoria für 150.000 Dollar renoviert zu werden. Komikerin Retta besichtigt an der berühmten Route 66 ein heruntergekommenes Arbeiter-Fertighaus mit freiliegender Elektrik und einem Katzenproblem, eine riesige staubige Kuppel und ein Haus, das optisch in den 70er-Jahren stecken geblieben ist. Aber welches ist das hässlichste im Wüstenparadies von Amerika?
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.