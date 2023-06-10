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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Pfusch am Pazifik

HGTVFolge vom 10.06.2023
Pfusch am Pazifik

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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Folge vom 10.06.2023: Pfusch am Pazifik

23 Min.Folge vom 10.06.2023

Drei der hässlichsten Häuser an der Pazifikküste wetteifern um den Titel und eine lebensverändernde 150.000-Dollar-Renovierung durch Alison Victoria. In Los Angeles besucht Retta einen Linoleum-Albtraum mit seltsamen Features des Vorbesitzers, am Eagle Lake in Susanville wartet ein Haus mit einer Treppe zur Hölle und einem furchtbaren Innendesign und in Grants Pass, Oregon, liegt ein Albtraumhaus mit einem riesigen eingebauten Solarium und Wohnräumen ohne richtigen Fenstern. Welches Haus gewinnt Rettas Hässlichkeits-Messung?

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