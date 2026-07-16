Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 16.07.2026: Holz im Überfluss
22 Min.Folge vom 16.07.2026
Im Südwesten der USA konkurrieren drei außergewöhnliche Immobilien um eine Verwandlung durch Alison Victoria. Mit dabei sind ein komplett überladenes Designer-Haus, eine kuppelförmige Cowboy-Unterkunft am Berg und ein Retro-Haus voller flauschiger Teppiche.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.