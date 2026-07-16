Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 16.07.2026: Eine Burg für Liebhaber
23 Min.Folge vom 16.07.2026
In der Nordregion treten drei besonders auffällige Häuser gegeneinander an: eine detailreiche Steinburg, ein buntes Betonhaus und ein Siebzigerjahre-Haus mit jeder Menge Teppichboden. Designerin Alison Victoria entscheidet, welches Objekt das größte Potenzial für eine spektakuläre Verwandlung hat und mit einem Budget von 150.000 Dollar von ihr neu gestaltet wird.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.