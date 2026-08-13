Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 13.08.2026: Kunst oder Wahnsinn
23 Min.Folge vom 13.08.2026
Retta startet ihre Suche nach Amerikas hässlichstem Haus. In den Great Plains treten drei außergewöhnliche Kandidaten gegeneinander an: ein Haus voller skurriler Dekorationen, ein Gebäude mit auffälliger Hunde-Optik und ein Zuhause mit einer erstaunlichen Anzahl an Lichtschaltern. Nur eines von ihnen erhält am Ende die Chance auf eine Verwandlung im Wert von 150.000 Dollar durch Designerin Alison Victoria.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.