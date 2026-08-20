Ein verwandeltes Haus im ZauberwaldJetzt kostenlos streamen
Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 20.08.2026: Ein verwandeltes Haus im Zauberwald
45 Min.Folge vom 20.08.2026
Rettas Suche nach Amerikas hässlichstem Haus findet ihren krönenden Abschluss: Nachdem die Gewinnerimmobilie feststeht, verwandelt Designerin Alison Victoria das einstige Schandfleck-Haus mit einer Renovierung im Wert von 150.000 Dollar in ein beeindruckendes Traumzuhause.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.