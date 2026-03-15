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Unbezähmbares Sambia

Außenseiter

Blue AntStaffel 1Folge 1vom 15.03.2026
Außenseiter

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Unbezähmbares Sambia

Folge 1: Außenseiter

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12

Das Luangwa-Tal in Sambia ist ein Ort, an dem die verschiedenartigsten Tiere Afrikas Seite an Seite leben. Die Doku-Serie begleitet einen jungen Pavian, dem wegen seines weißen Fells der Ausschluss aus seiner Gruppe droht, und ein Elefantenbaby, das sich während der Trockenzeit mit seiner Familie auf eine lange Reise zum Luangwa River begibt.

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