Unbezähmbares Sambia
Folge 4: Immer dem Wasser nach
47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12
Das Luangwa-Tal in Sambia ist ein Ort, an dem die verschiedenartigsten Tiere Afrikas Seite an Seite leben. Die Doku-Serie begleitet einen jungen Pavian, dem wegen seines weißen Fells der Ausschluss aus seiner Gruppe droht, und ein Elefantenbaby, das sich während der Trockenzeit mit seiner Familie auf eine lange Reise zum Luangwa River begibt.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Unbezähmbares Sambia
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Natur, Dokumentation
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: licensed by Blue Ant Media