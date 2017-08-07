UNCOVERED. Kämpfer - Thilo Mischke in der Welt der Gesetzlosen.Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 07.08.2017: UNCOVERED. Kämpfer - Thilo Mischke in der Welt der Gesetzlosen.
Im Nordirak greifen jesidische und muslimische Frauen jeden Tag im Kampf gegen den IS zur Waffe. Die "Train Hopping"-Kids in den USA springen für ihre Suche nach Freiheit auf Güterzüge und führen ein Leben am Rande der Gesellschaft. Wofür setzen die einen ihr Leben aufs Spiel und wogegen rebellieren die anderen? Thilo Mischke taucht außerdem ein in die düstere Welt des Mongrel-Mobs: Wie will die einst gefährlichste Gang Neuseelands den Weg zurück in die Legalität finden?
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2016
